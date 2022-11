En Russie, une femme a profité de l’occasion d’une vidéo qu’elle a publiée pour tirer à boulets rouges sur l’homme fort de Moscou. La femme est en effet la fondatrice du Conseil russe des mères et des épouses. Elle a dénoncé en effet la rencontre qu’a eue le président russe Vladimir Poutine avec un groupe de mères visiblement tiré au volets. La femme du nom d’Olga Tsukanova s’est adressée à l’homme fort de Kremlin en des termes très peu habituels. « Êtes-vous un homme ? Avez-vous assez de courage pour nous regarder dans les yeux lors d'une réunion avec des femmes qui n'ont pas été triées pour vous ? », a-t-elle demandé dans une vidéo.

"Les mères de Russie ont beaucoup de questions"

Elle a notamment insisté sur le fait que les vraies mères ont voyagé de très loin pour se rendre à Moscou dans le but de dialoguer avec lui. « Les mères de Russie ont beaucoup de questions. Dialoguons, et arrêtez de nous faire taire avec des événements ostentatoires », a-t-elle dénoncé dans la vidéo. Pendant ce temps, le président Vladimir Poutine a tout de même échangé avec certaines femmes venues la rencontrer. « Je veux que vous sachiez que moi, personnellement, tous les dirigeants du pays, nous partageons cette douleur. Nous savons que rien ne peut remplacer la perte d'un fils », a déclaré le président russe au cours de cette rencontre.

"Il y a beaucoup de mensonges"

« La vie est plus compliquée que ce qu'on voit à la télé ou sur Internet (...), il y a beaucoup de mensonges », a-t-il poursuivi. Notons que cette rencontre intervient dans un contexte où l’armée russe a perdu un nombre non négligeable de ses soldats en Ukraine. Selon le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou le 04 octobre dernier, plus de 200 000 personnes ont été recrutées par l’armée russe depuis l’annonce d’une mobilisation partielle dans le pays le 21 septembre dernier pour combattre en Ukraine.