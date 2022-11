L’expérience en direct faite par une youtubeuse thaïlandaise n’a pas plus à tout le monde. En effet, cette dernière du nom de Phonchanok Srisunaklu, a mis en ligne une vidéo d’elle en train de manger une chauve-souris. Cette dernière dure 1 minute 40 secondes et la montre manger l’animal qui se trouve dans une soupe contenant des tomates cerise. Selon la blogueuse, les chauves-souris sont « délicieuses », tout en les comparants à de la « viande crue ». Il n’a cependant pas fallu longtemps pour que les internautes décrient le comportement de la youtubeuse. Plusieurs ont ainsi relevé des risques pour la santé. « Si tu vas mourir, meurs seul. Personne ne t’en voudra. Mais vous serez damné si vous déclenchez une pandémie » a écrit un internaute.

Elle « pourrait être coupable d'avoir enfreint la loi »

Un autre a écrit : « Vous vous mettez en danger. Si vous tombez malade, ne vous embêtez pas à accabler les médecins et les infirmières ». La vidéo a fait réagir Pattaraphon Manee-on, vétérinaire et chef du groupe de gestion de la santé de la faune au Département des parcs nationaux. Pour lui, il s’agit d’un comportement assez risqué « d'autant plus que les chauves-souris ont beaucoup d'agents pathogènes ». « Outre l'inquiétude suscitée par la maladie des chauves-souris, cette femme pourrait être coupable d'avoir enfreint la loi sur la préservation et la protection de la faune, BE 2019, car les chauves-souris sont des animaux protégés » a-t-il ajouté.

Les chauves-souris seraient porteuses de plus de 10 000 virus

Notons que la youtubeuse a été arrêtée pour « crimes violant la loi sur les crimes informatiques (2007) » et « possession de carcasses d'animaux sauvages protégés ». Par la suite, elle a présenté ses excuses pour avoir mangé la chauve-souris. Pour rappel, plusieurs experts estiment que les chauves-souris seraient porteuses de plus de 10 000 virus qui pourraient être transmis à l’être humain et déclencher une autre pandémie. Le comportement intervient plus d’un an après que plusieurs virus similaires au covid-19 ont été identifiés chez les chauves-souris. Les recherches se sont effectuées au Nord de la Chine sur plusieurs espèces de chauves-souris vivant dans des grottes calcaires.

Selon les confidences qui ont été faites à la presse par un des responsables de la recherche, le premier objectif est de pouvoir donner des réponses concrètes à la question relative à l’origine du Covid-19. On pourrait déjà retenir des premières conclusions de ces recherches que des chauves-souris sont suspectées de véhiculer le virus. « Pour différentes raisons qui s'accumulent, on suspecte que certaines chauves-souris insectivores pourraient être le réservoir du virus », a confié Marc Eloit, responsable du laboratoire « découverte de pathogènes » à l'Institut Pasteur à Paris.