Les autorités israéliennes ont opposé un refus catégorique à la participation de leurs agents à l’enquête américaine sur le décès de la journaliste Shireen Abu Akleh. Par le biais d’une déclaration, le premier-ministre Yaïr Lapid a formellement notifié que son pays ne laisserait pas ses agents aux mains d’enquêteurs étrangers. « Les soldats israéliens ne seront pas interrogés par le FBI ni par aucun pays ou entité, aussi amicaux soient-ils », a-t-il insisté. « Nous n'abandonnerons pas nos soldats aux enquêtes étrangères », martèle-t-il tout en faisant remarquer que l’État Hébreux avait transmis une « forte protestation » aux Américains dans le cadre de cette enquête.

Il y a quelques jours, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz avait déjà noté que l’enquête qui avait été menée par les États-Unis dans le cadre de cette affaire était une « erreur ». Les médias avaient annoncé une telle enquête qui est en cours et menée par le FBI même si pour l’heure la structure américaine refuse de confirmer l’existence d’une enquête à ce sujet. Rappelons que la journaliste palestino-américaine est morte le 11 mai alors alors qu'elle se trouvait près d'un camp de réfugiés. Les forces israéliennes menaient un raid à proximité de ces lieux.

Israël pointé du doigt par l'Onu

Selon une annonce qui a été faite par la porte-parole du Haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, le meurtre de la femme serait survenu suite à un tir des forces de défense israéliennes. « Toutes les informations que nous avons recueillies - y compris de l'armée israélienne et du procureur général palestinien - corroborent le fait que les tirs qui ont tué Shireen Abu Akleh et blessé son collègue Ali Sammoudi provenaient des forces de sécurité israéliennes et non de tirs indiscriminés de palestiniens armés comme l'affirmaient initialement les autorités israéliennes », a déclaré Ravina Shamdasani, lors d'un point de presse à Genève en juin dernier.