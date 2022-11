Quatre corps de bébés ont été découverts dans un appartement à Boston aux Etats-Unis. Le média local Boston Globe a annoncé qu’il s’agit de deux garçons et deux filles dont les dépouilles étaient placées dans un congélateur à l’intérieur de la chambre dans laquelle les corps ont été retrouvés. La police a remis les corps à un médecin légiste pour une autopsie pendant ce temps elle a ouvert une enquête pour identifier les présumés auteurs d’un éventuel homicide.

Une découverte inhabituelle a eu lieu dans un appartement de Boston le 17 novembre 2022. Des voisins ont constaté la présence d’un corps humain dans un congélateur de l’appartement en question. Ils ont aussitôt appelé la police qui est arrivée sur les lieux et a découvert la dépouille à l’allure d’un fœtus humain. Elle est revenue le lendemain pour une nouvelle fouille où elle a constaté la présence de trois autres corps inanimés. Les autorités policières ont alors sorti un communiqué pour annoncer la nature des dépouilles. Il s’agit selon elles de quatre bébés et le média Boston Globe révèle que ces corps sont de deux garçons et deux filles.

La police a confié les corps à un médecin légiste qui va déterminer l’identité des nourrissons et identifier leurs familles d’appartenance. Pendant ce temps, elle a ouvert une enquête pour homicide en attendant le résultat des autopsies. L’appartement étant vide au moment de la découverte, la police n’a fait aucune interpellation mais continue l’interrogation dans le voisinage.