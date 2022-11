Près de deux ans après l’attaque du Capitole américain par les partisans de l’ancien président américain Donald Trump, Mike Pence a brisé le silence. A la faveur d’une interview qu’il a accordée à ABC News et qui a été rendue publique ce lundi 14 novembre, l’ancien vice-président a tiré à boulets rouges sur son ancien mentor. Il s’est notamment prononcé sur le discours prononcé par l’ancien patron de la Maison-Blanche quelques heures avant l’attaque du capitole et a également déploré dans le même temps sa publication sur le réseau social de l’oiseau bleu.

Propos "inconscients"

Pour Mike Pence, son ancien patron avait prononcé des propos « inconscients » lors de ces prises de paroles. « Cela m'a mis en colère. Les mots du président étaient inconscients et ses actions étaient inconscientes », a déclaré l’ancien vice-président américain. Par rapport au message publié à son sujet par l’ancien président américain sur Twitter, Mike Pence estime avoir été mis en danger avec sa famille. « Les mots du président ce jour-là lors du rassemblement m'ont mis en danger, ainsi que ma famille et tout le monde au Capitole », a-t-il dénoncé.

Trump déçu...?

Rappelons que Donald Trump attendait du vice-président qu’il rejette la victoire de Joe Biden. « Pence n'a pas eu le courage de faire ce qu'il devait faire pour protéger notre pays et notre constitution, en donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, et non les faits frauduleux ou inexacts qu'il leur a été auparavant demandé de certifier », avait publié Donald Trump sur Twitter. Notons que Mike Pence ne manque aucune occasion de rejeter fermement les allégations de fraudes qui venaient du clan Trump.