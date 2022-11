La Corée du Nord n’entend pas arrêter ses tirs de missiles. En effet, Pyongyang a réagi contre les exercices menés conjointement par les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon, en tirant un missile intercontinental ce vendredi 18 novembre 2022. Selon les informations de plusieurs médias français, ces exercices militaires irritent fortement la Corée du Nord et ont fait réagir son ministre des Affaires étrangères, qui avait promis une réponse « féroce » face au renforcement militaire de l’alliance militaire entre les trois pays. C’est suite à ces propos, que le missile a été tiré. A en croire les informations du Japon et de la Corée du Sud, le projectile aurait atteint une altitude maximale de près de 6120 km.

Il aurait la capacité de voler 15 000 km

Il s’est ensuite écrasé à 200 km des côtes japonaises. Cependant, le missile intercontinental pourrait aller encore plus loin que le Japon, puisque celui-ci estime qu’il aurait la capacité de voler 15 000 km. En d’autres termes, il pourrait toucher les Etats-Unis ainsi que toute son entièreté. Notons que la question de la Corée du Nord a été abordée par le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, dans le cadre du sommet du G20 à Bali, en Indonésie où les deux hommes ont eu un entretien de trois heures. Ainsi, le locataire de la Maison Blanche a fait part de sa préoccupation concernant l’attitude de Pyongyang.

Selon les informations d’un média français, au cours de la rencontre, Joe Biden a évoqué ses « préoccupations concernant l’attitude provocatrice » de la Corée du Nord, tout en soulignant que « tous les membres de la communauté internationale » devraient « encourager » Pyongyang à « agir de manière responsable ». Pour rappel, l’offensive russe en Ukraine était aussi au cœur des discussions entre les présidents chinois et américain. Dans un communiqué, la Maison Blanche a indiqué que : « Le président Biden et le président Xi ont réitéré leur accord sur le fait qu’une guerre nucléaire ne devrait jamais être menée et ne peut jamais être gagnée, et ont souligné leur opposition à un recours ou une menace de recours aux armes nucléaires en Ukraine ».