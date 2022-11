Les démocrates ont remporté la course au Sénat le samedi dernier. Cette victoire bloque le candidat de l’ancien président américain Donald Trump dans son ascension au poste de vice-président de la Sénat. Une défaite qu’il a très mal digérée et qu’il reproche au leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell. Pour Trump, ces résultats prouvent une fois de plus le mépris que certains ont envers lui, mais aussi ces ambitions. La sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto a battu le samedi 12 novembre dernier son challenger républicain Adam Laxalt lors des élections pour l’accès au Sénat.

Cette victoire permet ainsi aux démocrates de bloquer au moins une majorité de 50 sièges pour le parti avec le vote décisif du vice-président Kamala Harris. Très tôt, ce dimanche 13 novembre 2022, l’ex- président américain Donald Trump s’est finalement prononcé sur cette défaite. Sans détour, Trump a accusé McConnell pour la défaite du candidat républicain Blake Masters en Arizona, « C'est la faute de Mitch McConnell ». En effet, Trump et d'autres personnes ont accusé McConnell d'avoir versé des millions dans la course au Sénat de l'Alaska dans le but de soutenir la sénatrice Lisa Murkowski. « Dépenser de l'argent pour vaincre de grands candidats républicains au lieu de soutenir Blake Masters et d'autres était une grosse erreur. Donner 4 000 milliards de dollars à la gauche radicale pour le Green New Deal, et non pour l'infrastructure, était une erreur encore plus grave. Il a raté les Midterms, et tout le monde le méprise, ainsi que sa charmante épouse, Coco Chow », a déclaré Trump sur son application Truth Social.

Cependant, d’autres autorités siégeant aussi au Sénat accusent de leur côté Trump d'avoir soutenu des candidats marginaux de droite aux primaires du GOP. « Les gens qui contrôlent les cordons de la bourse, le Fonds de leadership du Sénat, Mitch McConnell – McConnell a décidé de dépenser des millions de dollars pour attaquer un compatriote républicain en Alaska au lieu de m'aider à vaincre le sénateur Mark Kelly », avait déclaré Masters à Tucker Carlson de Fox News vendredi soir.