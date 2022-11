L’actuel patron de l’Élysée a profité d’une déclaration qu’il a faite à la presse ce mercredi 23 novembre pour annoncer qu’il aurait dans les jours prochains un contact direct avec son homologue russe Vladimir Poutine. Selon les précisions d’Emmanuel Macron, le sujet principal autour duquel tournera ce contact sera le nucléaire civil et la centrale de Zaporijjia. « Je compte avoir un contact direct avec lui dans les prochains jours sur les sujets nucléaire civil en premier chef et la centrale de Zaporijjia », a annonce le président français. Il indique également qu’un échange aura lieu entre le directeur de l’AIEA Rafael Grossi et lui.

Cette annonce intervient après l’information révélée récemment par l’opérateur ukrainien, Energoatom. Trois centrales nucléaires du pays ont été « déconnectées » mercredi du réseau électrique. Cette mesure est intervenue suite aux frappes russes qui ont visé des infrastructures énergétiques. Une puissante panne de courant a suivi ces événements. « La stratégie russe est de désespérer le peuple sur le terrain », a déploré le président français.

Un appel en août...

Rappelons que le sujet relatif à la centrale de Zaporijjia avait déjà été à l’origine d’un appel entre les deux hommes en août dernier. Selon les précisions de la présidence française à ce sujet, c'est Emmanuel Macron qui en a eu l'initiative. A cette occasion, le président français avait demandé une mission de l’AIEA. Il est « hors de question que la communauté internationale, ou l'AIEA, n'apporte la moindre forme de légitimité à cette occupation », avait annoncé la présidence française.