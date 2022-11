Le conflit russo-ukrainien est entré dans une nouvelle phase après que l'armée russe a perdu la ville stratégique de Kherson. Depuis le début de l'invasion russe en février dernier, c'est la première fois que le pouvoir de Vladimir Poutine vacille autant. En interne, de proches soutiens du chef du Kremlin commencent à se démarquer de la vision du président russe. Alexandre Dougine, présenté comme l'idéologue de Vladimir Poutine, a récemment émis des critiques acerbes contre le dirigeant.

Pour de nombreux analystes, la récente prise de Kherson par l'armée ukrainienne constitue un véritbale tournant et beaucoup pensent que le président russe va tenter de mener une action de grand éclat pour faire laver la déconvenue de Kherson. Doit-on s'attendre à une intensification violente des combats dans les jours et semaines à venir ? Rien n'est moins sûr pour l’instant. Dans cette guerre, Vladimir Poutine peut compter sur le soutien du groupe paramilitaire Wagner et de son chef, Evgueni Prigojine.

Les mercenaires de Wagner sont accusés d'être une sorte de "bras armé" de Poutine dans différents conflits du monde comme en Syrie, des pays des Balkans, en Centrafrique ou encore au Mali. Ces derniers temps, les mercenaires de Wagner furent mobilisés pour aller combattre aux côtés des forces russes en Ukraine. Les hommes de Prigojine sont très actifs sur le théâtre des opérations où ils sont réputés pour être sans pitié.

Ce dimanche, Evgueni Prigojine a salué l'exécution d'un combattant de Wagner qui avait préféré se livrer aux forces ukrainiennes. Les soldats russes réussiront par la suite à mettre la main sur le combattant de Wagner. Ce dernier sera alors exécuté d'une horrible manière pour sa désertion. Sur des comptes Telegram affiliés au groupe paramilitaire, on aperçoit un homme (combattant wagner) qui reçoit un coup de masse sur la tête qui est scotchée à un bloc de pierre. L'exécution fait froid dans le dos.

Evgueni Prigojine a quant à lui salué cette exécution en ces termes : "Dans ce spectacle, on voit que (cet homme) n'a pas trouvé son bonheur en Ukraine, mais qu'il a rencontré des personnes peu aimables mais justes. C'est un magnifique travail de réalisation, cela se regarde d'une seule traite. J'espère qu'aucun animal n'a été blessé lors du tournage". Le message semble être clair du côté de Wagner, aucune pitié pour ceux qui seront tentés de fuir le combat.