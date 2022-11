A l’occasion du 30ième anniversaire de son fils Trey ce vendredi, Will Smith nostalgique, a pris l’initiative de lui offrir un cadeau inoubliable. Il a donc décidé de rassembler ses photos souvenirs dans une vidéo qu’il a publié sur la toile. Depuis son premier anniversaire jusqu’aux évènements les plus marquants de sa vie, l’acteur américain n’a pas voulu laisser inaperçu cette étape importante de la vie que son fils vient de franchir. Cette publication de la star sur son compte Instagram est intervenu plusieurs mois au scandale de la gifle aux Oscars.

Will Smith marque les 30 ans de son fils Trey. L'acteur s’est servi des moments qui ont été immortalisé durant toutes les années antérieures jusqu’à ses 30 ans. Ainsi avec les vidéos tournées sur son fils qu’il a gardé en sa possession de même que ses photos souvenirs, il a réalisé un montage de quelques minutes. Will Smith profite de cette occasion pour rappeler à son fils son tout premier anniversaire ainsi que d’autres moments inédits qu’ils ont passé ensemble et en famille. De nombreux internautes et fans de l’artiste ont d’ailleurs visionné la vidéo qu’ils ont par la suite aimé et commenté.

Le message de sa mère

De son côté, la mère de l’heureux du jour a fait aussi pareil. L'ex-femme de l'acteur Will Smith et mère de son premier enfant Trey n’a pas manqué de rappeler à son fils qu’il est la prunelle de ses yeux avant de lui dévoiler toutes ses qualités. « Je t’aime de tout mon cœur mon fils. Je suis si fière de l’homme que tu es » a-t-elle affirmé. Pour rappel, Trey est l’ainé de Will Smith et est issu de son premier mariage.