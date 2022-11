Adidas a décidé de continuer à vendre les créations de Yeezy inspirées de Kanye West malgré la rupture de leur partenariat. Cependant les responsables de la marque prévoient changer de nom à ces créations. Ils estiment qu'ils sont les propriétaires de ces créations. Kanye West qui ne s'est pas prononcé sur cette décision d'Adidas va ainsi continuer d'exister chez Adidas à travers ces créations. Des pertes ont été notées après le départ de Ye. Yeezy va disparaitre de la collection d'Adidas à partir de 2023 mais ses créations demeurent.

Les patrons d'Adidas ont annoncé ce mercredi qu'ils vont continuer à vendre davantage les chaussures inspirées de Ye sans laisser de trace du nom Yeezy selon Insider. Il ajoute que la société a déclaré à ses actionnaires qu'elle restait l'unique propriétaire de ces conceptions de base et s'octroie le droit de continuer à les colporter. Elle l'avait déjà signifié à la rupture du contrat avec Kanye West. Le TMZ s'interroge sur le sort réservé à l'inventaire Yeezy qu'ils ont en ce moment. Adidas pourrait soit les jeter soit les retravailler et les rééditer. Pour l'instant Kanye West n'a fait aucune déclaration publique à ce sujet même s'il s'est plaint dans le passé de la propriété.

Adidas a prévu des pertes après la rupture du contrat de partenariat avec Kanye West. Il s'attend à perdre jusqu'à 300 millions de dollars de revenus annuels. Le Directeur Financier Harm Ohlmeyer a déclaré à des journalistes que les coûts de l'activité ne couvrent que les dépenses directement liées aux produits et non aux frais généraux centraux supportés par l'entreprise. "En d'autres termes, cela n'inclut aucune autre répartition centrale des coûts pour l'approvisionnement, le numérique, la vente au détail ou tout autre service dont cette partie de notre entreprise a bénéficié et qui était essentielle à son succès. Dans le même temps, nous allons économiser environ 300 millions d'euros liés aux redevances et aux frais de marketing ; ensemble, cela nous aidera à compenser la majorité de l'impact sur le chiffre d'affaires et le résultat en 2023", a-t-il déclaré. Selon l'analyste de Morningstar David Swartz la marque Yeezy représentait jusqu'à 15% du bénéfice net d'Adidas.