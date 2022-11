Plus de huit mois après le démarrage de l'offensive de Moscou en Ukraine, les combats continuent sur le terrain entre les forces nationales et l'armée russe. Le nombre de morts s'alourdit de jour en jour et le bilan des dégâts matériels aussi. Il y a quelques semaines, la Russie a annexé plusieurs territoires ukrainiens après l'organisation de référendums critiqués par Kiev. Ces dernières jours, les combats se sont intensifiés dans une des régions annexée par Moscou. Cette semaine, la Russie a annoncé qu'elle retirait ses troupes dans cette région après des combats sans merci livrés par ses forces. Récemment, le président ukrainien a déclaré que son pays a chassé les occupants que ce n'est pas les occupants qui se retirent.

L'offensive lancée par la Russie au cours du mois de Février dernier se poursuit sur le terrain après plusieurs mois de combats. Cette semaine, la Russie a annoncé le retrait de ses troupes de la région de Kherson qui fait parti des territoires annexées il y a quelques semaines par Moscou après des référendums. Cette information a fait réagir le numéro un ukrainiens dans une vidéo. Le président Zelensky a déclaré que les ukrainiens sont entrain de chasser l'ennemi. "Ce n'est pas l'ennemi qui part. Ce sont les Ukrainiens qui chassent les occupants au prix fort", a affirmé le président Zelensky qui a félicité ses forces armées. A en croire le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky, 41 localités ont été libérées par ses forces.