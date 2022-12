L'Afrique recevra un financement de la part des États-Unis. C'est ce qu'a annoncé Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain. Un pactole de 55 milliards de dollars est prévu sur une période de 3 ans. Ces fonds seront consacrés à la santé et au changement climatique. La distribution se fera selon le conseiller indépendamment de la position des pays vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Les États-Unis sont en opération de charme en Afrique. Après avoir été brièvement absents du continent sous la gouvernance de Donald Trump, ils renouent avec les bonnes manières en Afrique.

À quelques jours d'un sommet entre les États-Unis et les pays africains, la Maison-Blanche a annoncé la bonne nouvelle. Ils promettent une bagatelle de 55 milliards de dollars au profit de l'Afrique sur une période de 3 années a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain qui explique que cette somme sera consacrée à la santé et à la réponse au changement climatique. Il n'a pas donné plus de détails mais assure qu'une réelle mobilisation de ressources sera faite sur des objectifs concrets. Le conseiller de Joe Biden promet que la distribution de ces fonds ne tiendra pas compte des positions des pays africains face à la guerre en Ukraine.

Les États-Unis veulent prendre de l'avance sur la Chine ou encore la Russie qui s'activent sur le continent. En octobre dernier lors d'une conférence de presse au siège du Fonds monétaire international (FMI), la secrétaire de l’Économie et des Finances du président américain Joe Biden, Janet Yellen, a identifié la chine comme un frein à l'évolution des pays africains. Elle avait affirmé que la Chine est un important pays créancier. Les Etats-Unis s’étaient positionnés en rempart pour le continent en proposant des discussions pour que la Chine revoit sa copie. Deux mois plus tard, les États-Unis ont dévoilé un important financement qu'ils prévoient pour l'Afrique. Jake Sullivan affirme que les fonds annoncés sont en deçà de que les autres pays promettent. « Si vous comparez ce que les États-Unis promettent pendant les trois prochaines années avec ce que d'autres pays promettent, je pense que la comparaison nous est très favorable », a-t-il déclaré