Depuis le début du lancement de l’offensive russe en Ukraine, plusieurs pays occidentaux ont apporté de l’aide sur divers plans aux autorités de Kiev. Au nombre de ces derniers, se trouve l’Allemagne. Pour l'aide reçue, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu à remercier son homologue allemand Olaf Scholz, ce samedi 31 décembre 2022, tout en l’appelant à une plus grande aide pour l’Ukraine en 2023. « Des armes, un abri pour plus d'un million d'Ukrainiens, un leadership du G7 centré sur l'Ukraine, une assistance financière et technique, le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne..... Merci d'avoir marqué un avant et un après, Chancelier ! » a-t-il déclaré sur Twitter.

L’OTAN avait appelé à plus d’aide pour l’Ukraine

Dans son tweet, Volodymyr Zelensky a mis l’accent sur le fait que l’année prochaine doit être mise à profit, afin d’achever le processus enclenché et « obtenir la victoire » de l’Ukraine contre la Russie. Notons que les propos de Volodymyr Zelensky interviennent après ceux du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui avait appelé les membres de l’alliance à faire davantage pour l’Ukraine. C'était au cours d’une interview publiée le vendredi 30 décembre 2022 par l’agence de presse allemande DPA, que le chef de l’OTAN a lancé cet appel.

« J'appelle les alliés à faire plus. Il est dans l'intérêt de notre sécurité de s'assurer que l'Ukraine l'emporte et que Poutine ne gagne pas » a-t-il déclaré, tout en soulignant que le besoin en pièces de rechange pour armements et en munitions est important en Ukraine. « Nous savons que la plupart des guerres se terminent à la table des négociations - probablement dans cette guerre ce sera aussi le cas -, mais nous savons que ce que l'Ukraine peut obtenir de ces négociations dépend inextricablement de la situation militaire » avait ajouté Jens Stoltenberg.