Le ministère russe de la Défense a organisé - en marge de la neuvième Conférence des États parties à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques à Genève - une conférence de presse présentant des preuves de l'organisation par l'Ukraine, avec le soutien des États-Unis, de travaux sur des composants d'armes chimiques. C'est ce qu'a annoncé samedi le général Igor Kirillov, commandant des forces de protection radiologique, chimique et biologique de l'armée russe.

"Nous avons présenté des preuves documentaires du fait que des travaux sur des composants d'armes biologiques et des recherches concernant des agents pathogènes d'infections très dangereuses et économiquement importantes, étaient menés sur le territoire de l'Ukraine avec le soutien financier, scientifique , technique et professionnel des États-Unis", at-il lancé.

Selon lui, la Russie a notamment présenté des vidéos d'analyses d'experts russes et étrangers, ainsi que des témoignages de participants aux programmes de la Defense Threat Reduction Agency du Pentagone. "Il s'agit notamment de Richard Boscher, ancien employé de l'institut de recherche de l'armée de terre des États-Unis qui a de nouveau confirmé l'existence de travaux sur des pathogènes dangereux dans des laboratoires ukrainiens financés par le Pentagone ", at-il fait savoir.