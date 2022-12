La guerre russo-ukrainienne continue de faire rage. Le conflit est dans son 11e mois et nul ne sait quand est qu’il prendra fin. Cette période hivernale fait dire à de nombreux analystes que le conflit va basculer dans une nouvelle phase. Moscou a intensifié ses derniers jours sa stratégie de harcèlement qui consiste a poussé les forces ukrainiennes dans leurs derniers retranchements.

Le haut commandement de l’armée russe a indiqué que les forces russes ont mené des frappes dans plusieurs zones de l’Ukraine et que cela a permis d’empêcher une livraison d’armes étrangères à l’armée ukrainienne. En effet, ce vendredi 16 décembre, l’Ukraine a subi d’intenses attaques de missiles qui ont détruit diverses infrastructures vitales. Ainsi, la capitale Kiev a vu son réseau d’approvisionnement en eau endommagé.

De plus, l’électricité a été coupée dans plusieurs zones de l’Ukraine privant des milliers de foyers de sources d’énergie en cette période de grand froid.. "Une frappe massive avec des armes de haute précision a été effectuée le vendredi 16 décembre contre des systèmes de commandement militaire, du complexe militaire et industriel et des sites énergétiques ukrainiens. À l’issue de la frappe, une livraison d'armes et de munitions de fabrication étrangère a été empêchée, une avancée des réserves (des forces ukrainiennes) vers les zones de combat a été bloquée" peut-on lire dans le communiqué du ministère de la Défense. Moscou semble déterminé à couper les sources d’approvisionnements des forces ukrainiennes et les affaiblir dans l’éventualité d’une intensification des combats. Les populations civiles quant à elles continuent de payer un lourd tribut.