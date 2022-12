Candide Azannai n'a pas du tout aimé les propos tenus par Guy Mitokpè après son départ du parti Restaurer l'Espoir. En effet, l'ancien député avait déclaré qu'Azannai était son mentor. Pour l'ex-ministre de Patrice Talon, il n'a jamais été le mentor de l'homme. "Lorsqu'on a recours au mot Mentor, le mentor, est quelqu'un en qui on a une confiance absolue. C'est le précepteur infaillible à qui on ne peut jamais tourner le dos. C'est dans l'Odyssée, nous l'enseignons aux enfants lorsque nous abordons les questions d'éthique de vie, l'éthique comportementale" déclarait-il en octobre dernier lors d'une émission sur Crystal News. Candide Azannai trouve que M Mitokpè était un adulte et un responsable estudiantin quand il l'a connu.

" Il m'a guidé, il m'a aidé "

Lors d'une récente interview accordée au journal l'Evènement Précis, l'ex-Secrétaire général du Parti Restaurer l'Espoir est revenu sur les propos d'Azannai. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il continue d'affirmer que l'ex-ministre de la défense de Patrice Talon est son mentor. "Je n'étais qu'un jeune garçon quand j'ai quitté le campus. J'ai été premier vice-président des étudiants, ensuite j'ai été président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Je quitte le campus et il me récupère. Il prends mes mains. Personne ne me connaissait à part le monde estudiantin. Il m'a guidé, il m'a aidé. Pour moi, c'est un mentor" a t-il déclaré.

"Il faut rendre hommage au mentor" quand vous voulez faire vos preuves ailleurs. "Moi je suis chrétien et je pense que la gratitude est tellement importante dans la foi que j'ai épousée que le Christ lui-même a fait une parabole sur la gratitude" a poursuivi l'ancien député. En tout cas, Candide Azannai, n'est pas sur la même longueur d'onde que lui. Il le traite même de persifleur. M Mitokpè n'a pas beaucoup apprécié les propos tenus par le chef du parti Restaurer l'Espoir sur son compte. "Il s'en est pris à ma famille et on a été très déçu. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails mais je ne suis pas une mauvaise personne" assure t-il..