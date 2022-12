Le directeur général des impôts Nicolas Yénoussi était récemment sur les plateaux de la chaîne de télévision Web Binews. Il a parlé des ressources intérieures mobilisées depuis l'avènement du régime de la rupture en 2016. "Nous étions en 2016, au niveau de la fiscalité intérieure, autour de 216 milliards. Et à fin 2022, nous avons déjà dépassé 790 milliards. C'est dire que les recettes de l'Etat ont plus que doublé en six ans" a déclaré M Yénoussi. Il trouve que cette performance est à l'actif du contribuable béninois, de l'ensemble de la population.

" Le consentement volontaire à l'impôt est devenu une réalité "

Le DGI remercie donc les béninois et leur demande de maintenir cet effort l'année prochaine parce que dans l'exécution de la loi des finances 2023, la part des recettes intérieures et de la fiscalité douanière, a connu une augmentation sensible. Il pense foncièrement que les objectifs peuvent être atteints en 2023 parce que "depuis quelques temps, le consentement volontaire à l'impôt est devenu une réalité dans notre pays". ll rappelle par ailleurs que l'apport extérieur au budget 2023 ne représente que 20% . Donc 80% de cette loi des finances constitue la part de la contribution nationale.

Rappelons que le budget général de l'Etat gestion 2023 est de 3033, 337 milliards de Fcfa. Au titre des nouvelles mesures fiscales proposées par le gouvernement il y a l’abrogation de l’enregistrement gratuit des actes de mutation par décès et entre vifs, de mutation d’immeubles, de fonds de commerce, de meubles et les actes de créances, pour compter du 1er janvier 2023. Selon les informations rapportées par le journal La Nation, l’exécutif veut mettre fin aux fuites de recettes constatées avec la recrudescence de l’antidate de ces actes de créances antérieurs à la loi des finances 2020, notée dans les centres d’enregistrement des actes de mutation.