Lors de sa session criminelle, le tribunal d'Abomey-Calavi a condamné un homme à trente ans de prison pour assassinat et tentative d'assassinat. Il s'agit d'un conducteur de taxi-moto qui a poignardé à mort, sa femme et son enfant adoptif. Le drame remonte à 2012 dans la commune d'Abomey-Calavi au quartier Womey. Cet homme vivait en concubinage avec une femme qui a une petite fille d'un an environ, issue d'une relation antérieure. Dans la soirée du 09 mars 2012, la concubine de cet homme et l'enfant à cette dernière étaient endormis lorsque cet homme les a poignardés.

Alertés par les cris de détresse des victimes, les voisins ont pu défoncer la porte pour les secourir. Alors, après deux jours de soins à l'hôpital, la petite fille a rendu l'âme. La mère qui serait enceinte de quatre mois a survécu. À la barre, l'accusé n'a pu expliquer les raisons de son acte. Il avait évoqué un problème mental. Un argument qui n'a pas convaincu le tribunal qui a condamné ce conducteur de taxi-moto de 44 ans à 30 ans de prison. Ayant passé 10 ans derrière les barreaux, cet homme retourne en prison pour purger sa peine.