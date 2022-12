Retenue entre temps pour abriter la Coupe d’Afrique des Nations (Can 2025), la Guinée Conakry a vu l’organisation de cette prestigieuse compétition africaine retirée par la Confédération africaine de football (Caf). Les raisons évoquées par le président de la Caf, Patrice Motsepe pour retirer la compétition aux Guinéens est que « les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir la Can en 2025 » dans ce pays. Après avoir donc dessaisi la Guinée Conakry de cette organisation de la Can2025, l’institution faîtière du football africain a lancé quelques mois plus tard un nouvel appel à candidature.

Certains pays comme l’Algérie, le Maroc, la Zambie et la candidature commune Bénin-Nigéria ont tous postulé pour succéder à la Guinée. Reçu ce vendredi 23 décembre 2022 sur Rfi, Imorou Ibrahima, vice-président de la Ligue de football professionnel (LFP) et membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football (Fbfl a confirmé officiellement que le Bénin et le Nigéria ont présenté une candidature commune. Le Vice-président de la Ligue de football professionnel a profité de l’occasion qui lui est offerte pour faire le point sur le dossier de candidature. Il a précisé que le Bénin et le Nigéria ont presque les mêmes cultures. Imorou Ibrahima a rappelé que désormais la Coupe d’Afrique des Nations (Can) se fera avec vingt-quatre (24) pays. C’est pour cela qu’il faut six grands stades et que le Nigéria en a beaucoup.

Mais, selon les révélations de Imorou Ibrahima, le Bénin, dans ce dossier, a postulé avec deux grands stades. Il s’agit du stade de l’amitié de Kouhounou et celui de Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le vice-président de la Ligue de football professionnel a laissé entendre que le gouvernement béninois s’est engagé dans ce dossier de candidature commune Bénin-Nigeria et que tous les engagements ont été pris. Il a soutenu qu' « il y a une parfaite volonté politique pour désormais faire révéler le Bénin à travers le monde ».Rappelons que la Caf fera entre le 05 et le 26 janvier 2023 des visites d’inspection dans les pays candidats. Mais elle va désigner le pays ou les pays organisateurs de la Can 2025 le 10 février 2023.