Il y a quelques heures, on apprenait que la Chine a déployé près de 71 avions de guerre autour de Taïwan. Ce n'est pas la première fois que Pékin envoie ses avions de combat près de Taïwan malgré les avertissements des autorités de l'île et de leurs alliés américains. Les USA sont préoccupés par les récentes manoeuvres chinoises. C'est ce qu'a déclaré le Conseil national de sécurité (CNS) de la Maison-Blanche dans un communiqué cité par l’agence Reuters ce lundi. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle considérait les actions de Pékin comme provocantes et déstabilisantes, a noté l'agence.

"Nous continuerons à soutenir Taïwan dans le maintien de capacités d'autodéfense suffisantes, conformément à nos engagements à long terme et à notre politique d'une seule Chine", selon le communiqué relayé par l'agence. Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré dans son rapport quotidien publié plus tôt dans la journée de lundi qu'il avait enregistré sept navires et 71 avions de la marine de l'APL dans la zone du détroit de Taïwan au cours des dernières 24 heures. Selon le rapport, 47 avions militaires de l'APL auraient ainsi franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan et pénétré dans la zone d'identification de la défense aérienne au sud de l'île rappelle Tass.

Les tensions dans la région du détroit de Taïwan se sont accrues après la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei les 2 et 3 août de cette année, ce qui a provoqué de vives réactions de la part des autorités chinoises. Taïwan, la plus grande île de Chine, est gouvernée par sa propre administration depuis 1949. Selon la position officielle de la République populaire de la Chine, qui est soutenue par la plupart des pays, y compris la Russie, l'île est considérée comme l'une des provinces de la Chine. Les États-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan en 1979 et ont établi des relations avec la Chine. Tout en reconnaissant la politique d'"une seule Chine", Washington continue de maintenir des contacts avec l'administration de Taipei et approvisionne l'île en armes.