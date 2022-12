En France, Elisabeth Borne, la Première ministre, avait transmis jeudi dernier des instructions aux dirigeants politiques régionaux. Ceux-ci devraient préparer le pays à « des coupures d'électricités ciblées et programmées » pendant les semaines et les mois à venir. Quand on sait que l'Europe est en plein hiver, l'inquiétude grandit chez les français. Le président Emmanuel Macron a essayé de rassurer ses compatriotes dès son arrivée à un sommet européen ce mardi à Tirana en Albanie. "Nous sommes un grand pays, nous avons un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre. Et je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF c'est de faire tourner les centrales, le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification , le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété" a déclaré le chef de l'Elysée.

"Les scénarios de la peur , pas pour moi! "

Le président français souhaite donc que ses compatriotes baissent leur consommation d'énergie. Pour lui, les coupures d'électricités ne sont pas une fatalité et peuvent être évitées si on baissait la consommation de 10% . Il ne veut surtout pas que les français paniquent. Ce mardi matin, Emmanuel Macron a encore tenu le même discours. Pour lui, les français doivent se serrer les coudes. Il ne faut pas avoir peur. "Les scénarios de la peur , pas pour moi! On reste tous unis et on avance" a t-il dit. "Le rôle des autorités et des entreprises publiques, ce n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur" a t-il poursuivi.

Inutile de rappeler que la situation de la France et de nombreux pays européens est due à la guerre en Ukraine. Dans l'hexagone, en cas de surcharge du réseau électrique, des coupures d'électricité vont être programmées et ciblées soit pendant deux heures maximum avec des délestages annoncés la veille. Des métros, trains, ou tramways pourront cesser de fonctionner pendant plusieurs heures. Ceci permettra d'éviter que des passagers se retrouvent bloqués en pleine voie. Les écoles aussi seront impactées. Pour le moment en est pas là.