La crise ukrainienne a contraint la plupart des pays européens à se passer de l'énergie et du gaz russes. Ils se sont donc tournés vers les Etats-Unis. Mais ces pays se plaignent de payer presque quatre fois plus cher le gaz américain. En clair, les USA ne vendent pas à leurs alliés européens le gaz au prix domestique. Et pourtant selon les sources concordantes, l'énergie est moins chère aux Etats-Unis. Pour la Russie, les pays européens sont devenus dépendant du "gaz liquéfie américain". Ils ont juste échangé "une dépendance contre une autre dépendance", mais "avec beaucoup moins de "'réciprocité".

"C'est exactement la même dépendance "

"Ils ne veulent pas dire qu'ils veulent échanger une dépendance contre une autre dépendance, c'est à dire, qu'ils ont échangé la dépendance à la Russie, contre la dépendance au gaz naturel liquéfié américain. C'est exactement la même dépendance mais avec beaucoup moins de réciprocité" a laissé entendre Dmitri Peskov, le porte parole de la présidence russe hier dimanche 11 décembre. Il faut dire que les plaintes de l'Europe, à propos de la cherté du gaz liquéfié américain ne sont pas comprises par les Etats-Unis. L'oncle Sam dit ne pas être responsables de la situation. "La hausse du prix du gaz en Europe est causée par l'invasion de l'Ukraine par Poutine et la guerre énergétique de Poutine contre l'Europe, point final" a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale du président américain.

Il ajoute que les prix élevés qui ont un impact sur les portefeuilles des Européens ne doivent pas être imputés au gouvernement américain, mais aux "décisions du marché privé". "Les entreprises américaines ont été des fournisseurs transparents et fiables de gaz naturel pour l'Europe", a poursuivi le responsable. Ces exportateurs de gaz naturel liquéfié au sein de l'UE étaient responsables des prix élevés du gaz pour les Européens, fait également comprendre les USA. Dmitri Peskov fait remarquer que les pays européens "perdent des milliards d'euros chaque jour, et ces milliards sont gagnés à Washington".