Selon la Russie, l'Ukraine a tenté de frapper avec des drones de fabrication soviétique les aérodromes militaires de Dyagilevo, dans la région russe de Riazan, et d’Engels, dans la région russe de Saratov, "pour mettre hors service des avions russes". C’est ce qu’a fait savoir le ministère russe de la Défense relayé par l'agence Tass. Selon le ministère, la défense aérienne russe a intercepté les drones ukrainiens volant à basse altitude. Les autorités russes font état de légers dommages sur le blindage de la coque de deux avions russes.

En guise de riposte, les forces armées russes ont lancé une frappe massive avec des armes de précision contre les installations aériennes et maritimes ukrainiennes. "Aujourd'hui vers 15h00 (UTC+3), le système de commandement et de contrôle militaire, les installations connexes du complexe de défense, les communications énergétiques et unités militaires de l'Ukraine ont subi une frappe massive avec des armes aériennes et maritimes de haute précision", a déclaré le ministère.

Le ministère russe de la Défense a noté que l'objectif des frappes avait été atteint. "Les 17 cibles désignées ont été touchées", indique le communiqué. Les forces armées russes ont également affirmé avoir perturbé les projections ferroviaires de réserves ukrainiennes, d'armes et de munitions vers les zones de combat suite à des frappes avec des armes de haute précision. Il ya quelques heures plusieurs vidéos témoignant de fortes explosions en Russie ont été postées sur la toile. Les autorités ukrainiennes n'ont pas fait état de possibles attaques qu'elles ont mené sur le territoire russe.