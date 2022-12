Premier qualifié du mondial pour les 8èmes de finale, la France joue sans Paul Pogba, N’Golo Kanté et maintenant sans Karim Benzema. Auteur d’une première partie de compétition de faible intensité, qui s’est soldée par une défaite contre la Tunisie, l’équipe de France a montré que son équipe B n’était pas de classe mondiale.

La France peut-elle gagner le mondial ?

L’équilibre de l’équipe, lourdement touchée par les absents, pose question. Il est encore temps de parier pour ou contre cette équipe de France avec un code promo betway. Mais alors, plutôt pour ou plutôt contre ? Au vu de la prestation des joueurs de Didier Deschamps contre la Tunisie, qui a vu la 30ème équipe mondiale défaire la 4ème équipe au classement FIFA, et tenante du titre, l’avenir s’annonce sombre. Avec un but encaissé en moins de 10 minutes contre l’Australie et une victoire arrachée en toute fin de match contre le Danemark, les bleus n’ont rassuré personne.

Le kart Giroud peut-il remplacer la formule 1 Benzema ?

Avec une défense en papier et une attaque qui avait tout d’une Dream Team, le sélectionneur de l’équipe de France pouvait espérer que les uns comblent les carences des autres. Après tout, le football est un jeu simple. Pour gagner, il suffit de marquer plus de buts que l’adversaire. Maintenant que Karim Benzema, meilleur attaquant du monde et ballon d’or 2022, est à la maison, Olivier Giroud peut-il réellement prendre sa place ? Bien-sûr, Giroud a montré qu’il était un des meilleurs numéros 9 de sa génération, mais son jeu lent, basé sur le pivot, peut-il donner l’impulsion nécessaire à une attaque qui doit être en feu ? Rien n’est moins sûr pour réussir à combler les lacunes défensives des bleus.

La France peut-elle gagner avec une défense en carton ?

Le sacre de 1998 ? Il est basé sur une défense de fer dont personne n’a oublié les grands noms : Thuram, Lizarazu, Blanc, Desailly. Une charnière qui n’aura encaissé que 2 buts durant toute la compétition, soit moins qu’en 3 matchs de groupe au Qatar. En attaque, l’équipe emmenée par Zinédine Zidane avait déjà inscrit 9 buts à la sortie de son groupe, pour un total de 15 réalisations à la fin du mondial.

En 2018, la victoire avait déjà été moins brillante, avec 6 buts encaissés pour 14 réalisations et des matchs de folie, comme ce France-Argentine remporté 4 buts à 3. Une défense qui annonçait déjà ses faiblesses, suppléée par une attaque exceptionnelle. Cette année, avec déjà une défaite au compteur et 3 buts encaissés, l’affaire s’annonce particulièrement ardue pour cette équipe. Et si les bleus ont réussi le miracle de gagner la coupe du monde 2018 avec une défense moyenne, il y a très peu de chances qu’ils renouvellent l’exploit avec une défense de niveau Ligue 1.

Pari pour ou contre la France au mondial ?

Si vous êtes un parieur chevronné, vous pouvez mettre votre mise sur l’équipe de France, dont les chances sur le papier sont bien plus grandes que les chances dans le jeu. Si vous voulez la jouer plus sereinement, mieux vaut porter votre attention sur les autres équipes de ce mondial. Parce que la France ne sera très certainement pas championne du monde 2 fois de suite.