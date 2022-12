En France, les élus de Forbach, une communauté d'agglomération française du département de la Moselle (Lorraine) ont approuvé une subvention de 3000 euros pour soutenir un projet de transformation du beurre de karité au Bénin. Les fonds iront à un groupement de femmes investi dans cette activité. Elles sont installées à Nagayilé, un arrondissement de Pénéssoulou dans la commune de Bassila (Département de la Donga). Les délégués du Rassemblement National de Stiring-Wendel (une commune de Forbach) ont voté contre l'octroi de cette subvention à ces femmes béninoises.

Des relations très actives avec le Bénin

Inutile de rappeler que le Rassemblement national est un parti de l'extrême droite française. La Ville de Forbach entretient des relations très actives avec le Bénin, pays d'Afrique occidentale, de par son jumelage avec la Ville de Tanguiéta en janvier 2017 et de par l'adhésion depuis 2004 de l'Union des maires de l'arrondissement de Forbach (UMAF) à l'Association des communes de l'Atacora Donga (ACAD) au Bénin. Il faut dire que le gouvernement béninois fait aussi des efforts pour accompagner les groupements de femmes exerçant dans la transformation du beurre de Karité.

En mars 2021, lors d'une tournée dans les communes de Djougou, de Toucountouna, de Ouaké et de Copargo, la ministre de l'industrie et du commerce a remis du matériel de travail à des ramasseuses et transformatrices du noix de karité. Il s'agissait de trois tricycles, de 150 bottes, de 300 paires de gants, de 144 imperméables et des ustensiles. Le gouvernement avait également contruit pour elles, 4 magasins de stockage afin de sécuriser leurs produits. Cette action du gouvernement entrait dans le cadre du projet régional d'Appui au développement commercial inclusif de la Filière karité.