Encore une nouvelle voix de la musique américaine qui s'éteint. Alors que les derniers jours de l'année 2022 s'égrènent, les annoncent de décès se multiplient. Ces derniers jours, nous apprenons le décès de plusieurs personnes. Depuis quelques heures, les médias américains ont annoncé le décès d'une voix de la musique américaine. Il s'agit du rappeur américain Grand Daddy I.U. de son vrai nom Ayub Bey. La nouvelle du décès de la star du rap américain a été confirmée par sa représentante.

Le rappeur américain Grand Daddy I.U. n'est plus. La star s'est éteinte dans la journée d'hier mardi 13 Décembre à l'âge de 54 ans. Sa représentante, Raya, a confirmé la nouvelle mardi sur son compte Instagram. " Non, je ne vais pas bien. Je suis dévastée ", a écrit d'abord la représentante de l'artiste. "Quiconque me connaît vraiment sait à quel point j'avais de l'amour pur et du respect pour lui et par respect pour lui et sa famille, je reste silencieux pour le moment", indique la suite du message. "Je n'ai pas besoin de publier de photos ni d'histoires pour professer quoi que ce soit. Je prie pour une transition paisible et facile", conclut-elle

Le célèbre rappeur et acteur LL Cool J n'est pas resté silencieux après l'annonce de la nouvelle. Sur le réseau social Instagram, il a également posté un message. "Repose au pouvoir King. Le hip-hop était dans ton ADN", a écrit LL Cool J sur Instagram. Le producteur de hip-hop Pete Rock, a également publié un hommage sur son Instagram. écrivant en légende : "Grand Daddy I.U. est mort paisiblement dans son sommeil 😢😔", a écrit le producteur américain.