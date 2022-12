22 décembre 1997 -22 décembre 2022. Il y a 25 ans que l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP) existe. Pour célébrer le jubilé d’argent de cet institut au jour d'incidence, une messe a été présidée le jeudi 22 décembre 2022 à la Chapelle Notre-Dame du Chant d’Oiseau de Cotonou par Mgr Aristide GONSALLO, Evêque du diocèse de Porto-Novo et Président de la Commission Justice et Paix.

Dans ses propos, Mgr Aristide GONSALLO a déclaré que l’IAJP, est une maison qui est au service de la recherche et de la formation. Il a laissé entendre que 25 ans dans la vie d’une institution, on ne le réalise pas à travers la temporalité, mais dans la tangibilité qui met en exergue les infrastructures, les programmes de l’institution, des personnes ressources, des bénévoles engagés et tout le personnel en service. Ces 25 années sont faites par chacun de ses protagonistes, jour après jour, les uns après les autres, qui se sont battus, dévoués et donnés pour la croissance de cette belle et noble institution de pastorale sociale.

L’Evêque du diocèse de Porto- Novo a précisé que 25 années d’expérience au service de la Doctrine Sociale de l’Eglise sont divisées en 17 années de travail de fondation du Père Raymond GOUDJO et en 8 années d’une dynamique de continuité assumée par le Père Colbert GOUDJINOU. C’est pourquoi, il a saisi cette occasion pour exprimer la reconnaissance et la gratitude de la Conférence Episcopale du Bénin à l’endroit du Père Colbert GOUDJINOU pour l’œuvre entreprise patiemment et inlassablement. A l’endroit du Père Éric AGUENOUNON, nouveau directeur de l’IAJP/CO depuis juillet 2022, Mgr Aristide GONSALLO l’a invité à s’inscrire dans la tradition de ses ainés et de cette institution avec un regard nouveau.

Il n’a pas manqué, au nom de tous et de la Conférence Episcopale du Bénin, de le féliciter et l’encourager à maintenir le cap avec ce nouvel élan. Il l’a par ailleurs invité à insuffler un esprit d’unité à l’IAJP/CO en s’appuyant sur les armes de la foi, de la prière, de la Parole de Dieu, de la pratique des sacrements notamment l’Eucharistie et la Réconciliation. « Notre chapelle Notre-Dame du Chant d’Oiseau, c’est le cœur de cette maison, c’est le poumon de cette maison. Enlever cette Chapelle, il n’y aura plus de Chant d’Oiseau. Jésus est ici présent. C’est lui qui est la pierre angulaire de cette maison, c’est lui le fondement de cette maison, c’est lui la source et l’origine de cette maison » a-t-il déclaré.

Quant au Père Éric AGUENOUNON, il a fait savoir que l’IAJP en grandissant « fructifie, conserve sa sève et sa verdeur ». Il a remercié la Conférence Episcopale du Bénin qui a placé en lui une importante confiance pour une grande responsabilité car, depuis le 4 juillet dernier, il assume ce poste au nom de l’obéissance et par amour de l’Eglise avec le Père Hermann AGBOFFO, directeur adjoint de cette institution. L’Institut des artisans de justice et de paix, selon lui, en 25 ans compte à son actif 20 symposiums, plusieurs conférences sur le social, à raison de 7 l'an, une kyrielle de publications et intervient dans 193 écoles de par le Bénin impactant environ 47 000 jeunes âmes et les éveillant ainsi aux valeurs sociales de l’Eglise.