Dans le département de l'Atlantique, précisément dans la commune de Toffo, les forces de l'ordre ont mis la main sur six présumés cybercriminels en fin de semaine dernière. Ces individus se sont retrouvés dans les mailles de la justice suite à une patrouille effectuée par les éléments du commissariat de Houègbo. Parmi ces présumés cybercriminels épinglés figurent des étudiants, un informaticien, et un apprenti chauffeur.

L'âge de ces individus est compris entre 23 ans et 28 ans. Ces personnes mises en cause vivent à Cocotomey. Lors de la patrouille, les forces de l'ordre ont découvert ses hommes alors qu'ils étaient dans un véhicule. Ayant remarqué la présence de la police sur les lieux, ces présumés cybercriminels ont essayé de prendre la poudre d'escampette. Mais, ils ont été poursuivis et rattrapés par les forces de l'ordre. Après avoir été conduits au commissariat, les individus épinglés n'ont pas hésité à passer aux aveux. Neuf téléphones portables android ont été retrouvés sur eux.



Au Bénin, la cybercriminalité constitue un phénomène qui ne cesse de faire des victimes autant bien sur le plan national qu'international, en dépit des efforts que fournissent quotidiennement les forces de l'ordre aux trousses des acteurs de ce domaine. Les cybercriminels ne semblent pas vouloir abandonner leurs activités illégales. Certains se sont spécialisés dans la sextorsion. D'autres se font passer pour des agences de prêt d'argent. Ils demandent à leurs victimes de verser une certaine somme avant d'avoir le prêt qu'elles souhaitent. Cependant, après avoir versé cette somme , les victimes n'obtiennent pas le crédit. Elles n'arrivent pas non plus à retrouver ces soi-disant prêteurs.