Au lendemain de la finale de la Coupe du Monde au Qatar ayant consacré la défaite des Bleus face à l’Argentine de Messi, Karim Benzema a annoncé la fin de sa carrière en équipe de France. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’avant-centre du Real Madrid a fait savoir qu’il mettait un terme à son aventure avec les Bleus. « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a laissé lire le ballon d’or 2022 sur Twitter. Ce message est accompagné d’une photo de lui.

Point levé, visage serré, il était sur le terrain en maillot de l’équipe nationale française. L’annonce est intervenue après un mondial auquel il n’a pas participé pour cause de blessures. A seulement quelques jours du coup d’envoi de la compétition, il a été touché à une cuisse à l'entraînement. Au cours de ces derniers jours, une polémique a éclaté sur les réseaux sociaux à propos de sa participation à la mondiale. Certaines personnes ont fait savoir qu’il y avait une brouille entre lui et le sélectionneur français Didier Deschamps.

"ça ne m'intéresse pas"

Alors que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera au cours de son intervention jeudi dernier sur RTL avait fait savoir que le président français voudrait faire le déplacement du Qatar avec les joueurs blessés, la star française avait publié une réponse à polémique sur Twitter. «Ça ne m’intéresse pas», a-t-il déclaré. Après la qualification des Bleus face au Maroc, le sélectionneur français a préféré ignorer une question d’un journaliste qui demandait si Karim Benzema pourrait venir jouer la finale. « Pfff… Je préfère même pas vous répondre. Question suivante. », avait lancé Didier Deschamps au cours de cette sortie médiatique.