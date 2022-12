Ces dernières années, les relations entre la Russie et l'Ukraine sont très tendues surtout avec l'annexion de la Crimée en 2014. La situation s'est encore plus dégradée cette année avec l'offensive lancée par la Russie en Ukraine qui a abouti à l'annexion il y a quelques semaines de quatre régions ukrainiennes. Depuis le début, les occidentaux ont condamné l'action militaire russe et apporté leur soutien à l'Ukraine. Il y a quelques jours, le pays de Zelensky a proposé d'organiser un sommet de la paix à l'ONU en Février prochain pour marquer l'entrée dans la deuxième année de la guerre en Ukraine. Ce jeudi, Moscou a réagi sur cette proposition des autorités de Kiev.

Le pays de Vladimir Poutine réagit sur la proposition de Kiev d'organiser un sommet de la paix le 24 Février prochain. C'est la porte-parole de la diplomatie russe qui s'est prononcée sur le sujet. "Nous parlons de nous réunir au siège de l'ONU le 24 février, date anniversaire du début de l'opération militaire spéciale, pour une sorte de 'sommet de la paix' qui, selon le plan des dirigeants de Kiev, devrait aider à mettre en œuvre les étranges inventions du (président ukrainien Volodymyr) Zelensky", a déclaré Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Puis l'officielle russe dit ce qu'elle pense de cette idée lancée par les autorités de Kiev il y a quelques jours. "Nous considérons cette idée folle comme une nouvelle campagne publicitaire de Washington, qui tente depuis un certain temps de présenter le régime de Kiev comme une sorte de pacificateur", a ajouté Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères selon des médias internationaux qui citent l'agence de presse russe TASS dans la matinée de ce jeudi 29 Décembre 2022.