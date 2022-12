Depuis plusieurs mois, la Russie s’entraîne à une déconnexion de l’internet mondial. L’information a en effet été annoncée par le média français Le Figaro qui explique que c’est une mesure qui pourrait s’inscrire dans le cadre de la guerre que mène la Russie en Ukraine. Moscou évalue sa possibilité à être autonome si éventuellement, une déconnexion lui était imposée par l’extérieur ou si il décidait lui-même de quitter. Le média français cite en effet le journal russe Kommersant. Selon ce média russe, les autorités du Kremlin ont envisagé cette possibilité dès les premières semaines qui ont suivi la guerre en Ukraine.

Il s’agit en effet d’un isolement de l’internet russe du reste du monde. Cette option avait déjà nécessité de la part de la Russie plusieurs exercices avec les structures nationales. Il s’agit par exemple des exercices de cybersécurité, effectués avec des banques nationales, des opérateurs télécoms ainsi que les plus grandes sociétés Internet. L’objectif était ainsi de mesurer la fiabilité du réseau russe. « Si la Russie est coupée des points d'échanges européens, elle redirigera le trafic Internet vers l'Asie », a confié un expert de Rostelecom à Kommersant. D’autres médias avaient également fait d’autres publications sur ce sujet.

La Russie essaie d'avoir son propre internet

Ils stipulaient que la Russie essayait d’avoir son propre internet. RBC s’est particulièrement attardé sur les différents essais qui ont été faits sur ce réseau et qui ont constitué en la déconnexion physique du segment russe du réseau mondial. « Le but de l'exercice est de déterminer la possibilité de fonctionnement de Runet en cas de distorsions externes, de blocages et d'autres menaces. Les résultats officiels n'ont pas encore été résumés, les exercices ont été préalablement reconnus comme réussis », a confié une source au média russe il y a quelques mois.