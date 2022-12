Le lancement du site Znania, analogue à Wikipédia, est prévu pour le début de l'année prochaine. Plus de 100.000 articles y ont déjà été publiés. C’est ce qu’a fait savoir le ministre russe du Numérique Maxout Chadaïev. "Notre tâche principale est d’avoir notre propre site, le site Znania, qui est basé sur les informations actualisées de la grande encyclopédie russe. Cette ressource devrait être lancée au début de l'année prochaine", a-t-il noté.

Le ministre a rapporté que plus de 100.000 articles avaient déjà été publiés sur ce site. Il a rappelé que Wikipédia avait connu plusieurs cas de publication d'informations inexactes et que l’agence russe de supervision des communications, des technologies de l'information et des médias de masse Roskomnadzor avait prononcé des verdicts correspondants. "Il y a des verdicts sur les amendes", a ajouté Maxout Chadaïev. (Tass)