L’équipe nationale du Portugal a battu 6-1 la Suisse en 1/8 de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le match a eu lieu mardi au stade national de Lusail. Pepe, qui a maintenant presque quarante ans, est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire à marquer un but lors des éliminatoires de la Coupe du monde. La sélection portugaise a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2006. Son prochain match sera contre l’équipe du Maroc. En outre, à ce stade de la compétition, l’Argentine rencontrera les Pays-Bas, le Brésil jouera contre la Croatie et la France affrontera le Royaume-Uni.