La famille du rappeur américain Théophilus London a signalé aux autorités sa disparition. En effet, il a disparu depuis le mois juillet et n'a plus donné de nouvelles. Exaspérés, sa famille et ses proches ont décidé d'alerter tout le monde pour le retrouver. Ils ont lancé un appel dans un communiqué et adressé des messages à son endroit. Le rappeur Theophilus London est activement recherché par sa famille. Les autorités américaines ont été saisies par les proches parents de jeune homme de 35 ans qui n'a plus été revu depuis plus de 5 mois.

La police a confirmé qu'elle a été approchée par la famille du rappeur américain né à Trinité-et-Tobago et qui a grandi à New York pour l'aider à le retrouver. Selon les informations des autorités rapportées par CNN, la dernière fois qu'il a été vu remonte au 15 octobre dernier. "Le 15 octobre 2022, vers 12 heures, il a été vu pour la dernière fois dans le quartier de "Skid Row" à Los Angeles. La personne qui l'a signalé et les membres de la famille de Theophilus ont perdu tout contact avec lui en octobre 2022. London n'a pas été vu depuis et sa famille est inquiète", a déclaré la police de Los Angeles dans un communiqué de presse. Mais depuis lors, il n'y a plus eu de nouvelles de la star, ce qui exaspèrent les siens. Lassés, ils ont décidé d'appeler les autorités à la rescousse et de lancer un appel public pour retrouver Theophilus London, qui a sorti un single avec Kanye West baptisé Can’t Stop.

"Au cours des dernières semaines, les amis et la famille de Theophilus London se sont concertés pour tenter de retrouver sa trace. La dernière fois que quelqu'un lui a parlé, cela remonte à juillet 2022 à Los Angeles (…) Les membres de la famille demandent maintenant l'aide du public pour toute information sur l'endroit où se trouve London", lit-on dans un communiqué transmis à la presse américaine. "Son père lui a adressé un message émouvant afin de le persuader de donner de ses nouvelles s'ils écoutait l'appel. "Theo, ton père t'aime, mon fils. Tu nous manques. Et tous tes amis et tes parents te cherchent. Où que tu sois, envoie-nous un signal. Quoi qu'il arrive, nous viendrons te chercher, mon fils", a déclaré son père Lary Moses London. La famille demande à quiconque qui aurait d'informations sur sa localisation et son bien-être de prendre contact avec la police ou son cousin Mikhail Noel via les réseaux sociaux.