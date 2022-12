La première édition du mois de décembre de l'émission "90 minutes pour convaincre" de Radio Bénin a été animée par les représentants des partis Les Démocrates et de l'Union Progressiste le Renouveau en lice pour les élections législatives de janvier prochain. Une occasion pour chacun d'eux de dévoiler sa vision dans la courses à l'assemblée nationale.

Conquérir les 109 sièges que doit contenir le Parlement prochain. Tel est l'objectif des partis politiques en lice pour les législatives du 8 janvier 2023 notamment Les Démocrates et l'Union Progressiste Le Renouveau. Selon le représentant de “Les Démocrates”, Jean-Claude Kouagou, leur parti va aux élections pour conquérir le pouvoir et l'exercer véritablement pour restaurer la démocratie au Bénin. << Tenant compte de notre position et comme c'est la première fois que nous participons, notre objectif n'est pas ...Lire la suite dans le journal PDF