Le parti Les Démocrates ira aux élections législatives de 2023, c'est un secret de polichinelle. La formation politique a reçu son récépissé définitif des mains du président de la Céna en novembre dernier. Ce précieux sésame a été présenté hier jeudi 1er décembre 2022 à Boni Yayi, le président d'honneur. L'ancien chef d'Etat n'a pas caché sa satisfaction. Il dit être convaincu que ses compatriotes savent que le parti Les Démocrates "est un parti qui prône la paix et rien que la paix". Et de cette paix, le Bénin en a besoin surtout pendant les prochaines élections législatives. C'est pourquoi il invite le peuple béninois à éviter les injures et la violence dans cette période électorale.

"Il faut consolider cette paix et la stabilité"

"En tant qu'ancien président d'une certaine sagesse, je supplie chacun, quel que soit son bord, qu'il puisse savoir raison garder. Pas d'injures, pas de violences, que le scrutin soit pacifique. Du respect mutuel, il faut consolider cette paix et la stabilité" a déclaré Boni Yayi selon les propos rapportés par le journal l'Evènement Précis. En ce qui concerne le scrutin, l'ex-président de la République souhaite qu'il soit "transparent, équitable et paisible". Il s'attend aussi à ce que la 9ème législature joue les rôles qui sont les siens, c'est à dire, voter des lois et contrôler l'action du gouvernement, de même que le consentement des impôts.

Boni Yayi est l'une des personnalités les plus influentes du parti Les Démocrates, même s'il ne s'affiche pas beaucoup aux côtés des autres dirigeants de la formation politique. On se souvient que c'est suite à la crise au sein des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE)que Les Démocrates sont nés. L'ancien président béninois prenait ainsi ses distances avec le parti qui l'a soutenu pendant son long règne de 10 ans à la tête du pays. Il est parti avec quelques lieutenants comme Eugène Azatassou ou encore Nourénou Atchadé.