Au Qatar, le décès d’un autre journaliste fait la Une des médias ce lundi 12 décembre. Quelques jours seulement après la disparition du journaliste américain Grant Wahl au cours du match entre l’Argentine et les Pays-Bas, les médias pleurent le photojournaliste qatari Khalid al-Misslam. Ce dernier officiait au sein du média Al Kass TV. Son décès est intervenu dimanche. Pour l’heure, aucune autre explication n’a été donnée sur les causes réelles du décès de l’homme des médias.

Décès subit...

« Al-Misslam, un Qatari, est décédé subitement alors qu'il couvrait la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Nous croyons en la miséricorde et le pardon d'Allah pour lui, et adressons nos plus sincères condoléances à sa famille », a publié sur Twitter le journal qatari Gulf Times. La nouvelle intervient alors que la mémoire collective garde encore l’image de l’Américain Grant Wahl. Il s’était illustré par le port d'un haut pro-LGBT. Ce choix avait occasionné quelques difficultés à entrer dans les stades. Il s’est effondré pendant la prolongation lors du match entre l'Argentine et les Pays-Bas à Doha vendredi soir.

"Crise cardiaque"

Les nombreux essais effectués par les secours pour le ramener à la vie pendant une vingtaine de minutes ont été vains. Peu après sa mort, le frère du défunt qui était un homosexuel a affirmé que le défunt avait été assassiné alors que les médecins ont évoqué comme cause du décès une crise cardiaque. «Je suis la raison pour laquelle il a porté le maillot arc-en-ciel à la Coupe du monde. Mon frère était en bonne santé. Il m'a dit qu'il avait reçu des menaces de mort. Je ne crois pas que mon frère vient de mourir. Je crois qu'il a été tué. Et je demande juste de l'aide », a déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram le frère de Wahl, Erik.