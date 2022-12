En Ukraine, la guerre qui a commencé en Février dernier se poursuit sur le champ de bataille avec les forces russes et ukrainiennes qui sont toujours autant engagés sur le terrain. Dans le journée d'hier, le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu aux Etats-Unis pour une visite historique. Le lendemain de son arrivée aux USA, la Russie par la voix du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a affirmé que les USA et l'Ukraine n'ont pas montré la volonté d'écouter les préoccupation de la Russie et a accusé Washington de mener une «guerre indirecte» contre son pays.

Entre les USA et la Russie, la situation est toujours tendue. Surtout avec la guerre en Ukraine, les relations se sont encore plus dégradées puisque Washington et ses alliés apportent son soutien aux autorités de Kiev. Quelques heures après la visite de Zelensky à la Maison-Blanche la Russie a réagi par la voix du porte-parole de la présidence. Face à la presse, l'officiel russe a affirmé qu'au cours de la visite de Zelensky au pays de l'Oncle Sam il n'y a pas eu «de véritables appels à la paix» ou de «mises en garde» de Washington au dirigeant ukrainien contre «la poursuite du bombardement des immeubles résidentiels dans les zones peuplées du Donbass».

A son entendement, cela prouve que les USA poursuivent leur "guerre indirecte" en Ukraine avec la Russie. «Cela montre que les États-Unis poursuivent leur ligne de guerre de facto et indirecte avec la Russie, jusqu'au dernier Ukrainien», a ajouté M Peskov. Il va également affirmé que ni le président Biden ni son homologue Zelensky ne montrent une volonté d'écouter la Russie. «Jusqu'à présent, nous pouvons constater avec regret que ni le président [américain Joe] Biden ni le président Zelensky n'ont dit quoi que ce soit qui puisse être perçu comme une volonté potentielle d'écouter les préoccupations de la Russie», a lancé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.