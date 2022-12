La Russie ne s'émeut pas de la décision du l'Union Européenne, du G7 et de l'Australie concernant le plafonnement du prix de son pétrole. Ce lundi 05 décembre 2022, Moscou a indiqué que cette mesure n'affectera aucunement sa campagne militaire en Ukraine. "L'économie russe a le potentiel pour répondre pleinement à tous les besoins et exigences dans le cadre de l'opération militaire spéciale, donc ces mesures n'auront aucun impact" a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. La présidence russe trouve cependant que cette décision ne sera pas sans conséquence sur la stabilité du marché mondial de l'énergie.

"Déstabilisation totale"

En effet, selon Dmitri Peskov, on va vers une "déstabilisation totale" de ce marché. "Il est évident et indiscutable que l'adoption de cette décision est un pas vers la déstabilisation des marchés mondiaux de l'énergie" a t-il déclaré. Pour le porte-parole de la présidence russe, tous les pays devraient donc s'attendre à de nouvelles augmentations de prix. Par ailleurs, le Kremlin dit ne reconnaitre aucun plafonnement du prix du baril russe. Cependant, il est en train de préparer une réponse à cette décision de l'UE, du G7 et de l'Australie. Ces trois acteurs sont en effet parvenus à un consensus, "sur le prix maximum de 60 dollars américains le baril pour le pétrole brut d'origine russe transporté par voie maritime'".

La Hongrie et d'autres partenaires européens n'ont pas voulu que le pétrole quittant la Russie pour l'Europe par oléoduc soit affecté par cette décision. Ils ont avoué leur forte dépendance au pétrole russe. Le samedi dernier, Moscou avait accusé les Occidentaux de remanier à leurs risques et périls les principes du libre marché, de façon dangereuse et illégitime. Il faut dire que le plafonnement du prix du baril du pétrole russe a réjoui l'Ukraine. Andriï Iermak, le chef de cabinet du président ukrainien a même annoncé sur Télégram, la destruction de l'économie russe.