Le Pape François a profité de l’occasion de son audience hebdomadaire au Vatican pour une fois de plus lancer un appel en faveur de l’Ukraine. Pour le chef de l’église catholique romaine, les dépendes de Noël devraient être réduites afin de voler au secours de l’Ukraine. Le souverain pontife a demandé au cours de cette intervention d’éviter les fêtes somptueuses et faire des « gestes concrets ».

"Passons un Noël humble"

« C'est bien de célébrer Noël et d'organiser des fêtes, mais réduisons un peu le niveau des dépenses de Noël. Passons un Noël plus humble, avec des cadeaux plus humbles. Envoyons ce que nous économisons au peuple ukrainien, qui en a besoin », a lancé l’évêque de Rome au cours de cette déclaration. En effet, alors que la période de grand froid se pointe à l’horizon, la Russie bombarde depuis quelques semaines l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Cette situation est à l’origine des coupures périodiques d'électricité, de chauffage, d'eau et de téléphone dans des régions entières de l'Ukraine. Pour le Pape François, Ukrainiens « souffrent tellement. Ils ont faim, froid. Tant de gens meurent parce qu'il n'y a pas de médecins ou d'infirmières ».

La Russie n'est pas d'accord avec le Saint Siège

« Ne les oublions pas. Noël, oui, en paix et avec le Seigneur, oui, mais avec les Ukrainiens dans le cœur. », a poursuivi l’évêque de Rome. Ce n’est pas la première fois que le Vatican affiche publiquement sa position dans ce conflit. Une récente déclaration du Pape François avait suscité la colère du représentant de la diplomatie russe au Vatican. Le souverain pontife avait notamment accusé les combattants tchétchènes et autres minorités d’être à l’origine de la « cruauté » dans la guerre de la Russie. L’ambassadeur russe au Saint Siège a déposé une protestation officielle et demandé que des excuses soient présentées suite à ces propos.