Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte partent samedi pour le Qatar pour soutenir l'équipe de France en finale de la Coupe du monde le 18 décembre, rapporte BFMTV. Selon la chaîne, l'avion avec le couple présidentiel devrait quitter Paris dans l'après-midi. Un judoka français, le triple champion olympique Teddy Riner et le boxeur Brahim Asloum seront également à bord de l'avion, rapporte BFMTV relayé par Tass. Lors du sommet de l'UE à Bruxelles le 15 décembre, M. Macron s'est déclaré fier de l'équipe nationale française de football et la soutiendrait en finale. La finale de la Coupe du monde entre les équipes nationales d'Argentine et de France aura lieu le 18 décembre à 18h00 (UTC+3).