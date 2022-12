Lionel Messi devient le sportif dont la publication sur les réseaux sociaux a reçu le plus de réactions. La Pulga a publié des photos de célébration de la victoire en coupe du monde de l'Argentine. La publication cumule près de 60 millions de likes. Cette publication bat le record de la publication Instagram d'un sportif la plus appréciée. Elle dépasse le record de Cristiano Ronaldo qui l'avait établi en novembre dernier pour une publication de ce dernier avec Messi vus en train de jouer ensemble aux échecs qui avaient accumulé 41,9 millions de likes.

Lionel Messi a atteint la cime de la gloire après sa victoire en coupe du monde. Un rêve qu'il carresse depuis le début de sa carrière. Sans cette étoile, la Pulga était placé derrière son aîné Diego Maradona qui avait offert le trophée à l'Argentine en 1986. 36 ans plus tard, Lionel Messi remet l'Albiceleste sur le toit du monde. La célébration de la star est suivie par des millions de fans. Un post de l'idole d'une bonne partie de la planète a eu beaucoup de réactions. Le nouveau champion du monde a posté sur Instagram 10 photos de la célébration. La publication a fait près de 60 millions de likes. Elle dépasse de loin le précédent record détenu par son rival Cristiano Ronaldo établi le mois dernier. Il a atteint 41,9 millions de likes pour une publicité pour Louis Vuitton avant la Coupe du monde dans laquelle le portugais et l'argentin ont été vus jouer aux échecs. La publication avait accumulé 41,9 millions de likes. Le N°10 argentin dépasse également les 400 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux mais derrière CR7 qui est au-delà des 500 millions.

Lionel Messi est le plus heureux du monde depuis le soir de ce dimanche 18 décembre 2022. Il n'en revient toujours pas. Ce n'était plus un rêve lorsqu'il s'est réveillé le lendemain avec le titre champion du monde. Messi a publié un message de joie et de gratitude « CHAMPIONS DU MONDE !!!!!!! Je l'ai rêvé tellement de fois, je l'ai tellement voulu que je ne suis toujours pas tombé, je n'arrive pas à y croire...... Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous démontrons une fois de plus que les Argentins, lorsque nous nous battons ensemble et unis, nous sommes capables de réaliser ce que nous avons décidé de faire. Le mérite appartient à ce groupe, qui est au-dessus des individualités, c'est la force de tous se battre pour le même rêve », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux