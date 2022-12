Après les propos du Pape François sur les soldats russes issus de minorités participant à l'offensive en Ukraine, le Vatican a présenté ses excuses aux autorités russes. L’information a en effet été confirmée ce jeudi 15 décembre par le directeur du service de presse du Vatican, Matteo Bruni. «A l'heure actuelle je peux confirmer qu'il y a eu des contacts diplomatiques en ce sens», a déclaré notamment ce responsable du service de communication de l’Église catholique. La représentation diplomatique russe avait formellement manifesté son opposition aux propos de l’évêque de Rome.

Il a déposé une protestation officielle et demandé que des excuses soient présentées suite à ces propos. Au cours d’une interview qu’il a accordée au journal jésuite américain America et publiée en novembre dernier sur son site, le Pape François avait déclaré détenir «beaucoup d'informations sur la cruauté des troupes» russes qui arrivent en Ukraine. «Les plus cruels sont peut-être ceux qui viennent de Russie, mais (qui ne sont) pas de tradition russe, comme les Tchétchènes, les Bouriates», avait déclaré le souverain pontife au cours de cette interview.

Ramzan Kadyrov réagit...

Ces mots avaient suscité une saine colère auprès de certains proches de Vladimir Poutine tels que le président Ramzan Kadyrov. «Le pape a présenté les Tchétchènes et les Bouriates comme les plus cruels dans l'armée russe. Comment peut-on comprendre -- rien qu'en le regardant -- de quelle ethnie est issu tel soldat russe dans telle unité, quand plus de 190 ethnies peuplent notre pays ? » s’est interrogé Ramzan Kadyrov dans un communiqué publié sur Telegram.