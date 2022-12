Le président russe Vladimir Poutine a exigé que les agences de contre-espionnage russes répriment sévèrement les actions des services secrets étrangers et identifient les traîtres et les espions. "Il faut maintenant une concentration maximale, une concentration des forces des agences de contre-espionnage, y compris militaires. Nous devons réprimer les actions des agences de renseignement étrangères et identifier rapidement les traîtres, les espions et les saboteurs", a déclaré le chef de l'État dans son discours vidéo à l'occasion de la Journée des agences de sécurité.

Le président russe Vladimir Poutine a également déclaré que la protection des habitants des nouvelles régions de Russie, de leurs droits et de leurs libertés était le devoir des agences de sécurité. Dans son discours, le chef de l'État a fait une mention spéciale des agences de sécurité ayant commencé à fonctionner dans les nouvelles régions de Russie. "Oui, c'est difficile pour vous maintenant: la situation dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, dans les régions de Kherson et de Zaporojié est extrêmement difficile... Mais les gens qui vivent là-bas, les citoyens de la Russie, comptent sur vous, sur votre protection. Et votre devoir est de faire tout le nécessaire pour assurer leur sécurité et respecter au maximum leurs droits et libertés", a déclaré le président russe.

Le président russe a tenu ces propos face aux services de sécurité. Depuis quelques mois, l'Ukraine a mené des offensives fructueuses contre les soldats russes dans les zones occupées. Plusieurs villes ont ainsi été reprises par les forces ukrainiennes. Mais depuis quelques semaines, ces dernières peinent à avancer de nouveau. La Russie a depuis ciblé les ressources énergétiques de l'Ukraine plongeant une bonne partie du pays dans des difficultés énergétiques.