Les présidents syrien et russe, Bachar al-Assad et Vladimir Poutine, ont échangé leurs vœux pour la nouvelle année. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse syrienne SANA vendredi. Selon ses informations, dans son message de félicitations, le dirigeant syrien a noté "l'aide importante fournie par la Russie au peuple syrien dans sa lutte contre le terrorisme et ses efforts pour préserver l'intégrité et l'unité de ses territoires". Cette reconnaissance intervient en pleine guerre en Ukraine, alors que les occidentaux ont apporté un soutien marqué aux ukrainiens. Soutien grâce auquel, Kiev a réussi a reprendre une partie des zones occupées par la Russie.

Pour l'année à venir, M. Assad a souhaité à la Russie le meilleur et affirmé que son pays espérait une relation durable avec la Russie. Un communiqué publié vendredi par le service de presse du Kremlin souligne que M. Poutine, dans ses félicitations à M. al-Assad, a confirmé l'intention de Moscou de continuer à soutenir la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie, ainsi que sa volonté de contribuer à la stabilisation de la situation et à la reconstruction après le conflit dans le pays rapporte Tass.