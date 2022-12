Ce jeudi, 08 décembre 2022, le chef de l'Etat Patrice Talon a prononcé son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Le chef de l'Etat a évoqué le terrorisme au Bénin et la bravoure des forces de défense et de sécurité qui luttent contre ce fléau. "Notre pays doit aussi relever le défi sécuritaire et sur ce plan, au cours de l'année, nos forces de sécurité et de défense ont été plusieurs fois sollicitées par des velléités djihadistes. Si elles ont connu des pertes de soldats dont je salue une fois encore ici la mémoire, elles ont surtout opposé la riposte nécessaire pour faire des dégâts massifs dans les rangs de l'ennemi traduisant ainsi leur bravoure et leur engagement patriotique" a déclaré Patrice Talon.

Une dépsense globale de 80 milliards de Fcfa

Ces forces de défense et de sécurité ont bénéficié de l'attention soutenue du gouvernement qui met les moyens appropriés à leur disposition et renforce les effectifs "de manière remarquable". C'est ainsi que le gouvernement a recruté en "2021-2022, 1800 policiers et 2000 militaires, acquis des équipements modernes et adaptés au contexte, puis entrepris un maillage territorial des casernes ainsi que l'adaptation de leurs tailles et de leurs moyens à la menace ". De plus, la construction de plusieurs dizaines de positions avancées fortifiées a été lancée cette année, de même que celle de dix bases opérationnelles avancées qui sont des casernes de tailles moyennes.

Le gouvernement a aussi engagé les travaux de fortification sur plusieurs sites militaires dans tout le pays. "Le tout, équipements compris pour un montant global de 80 milliards de fcfa. Tous ces investissements ont pour objectif de favoriser une projection plus rapide et plus aisée de nos hommes sur les théâtres nécessitant leur intervention en vue d'une efficacité plus grande ". En clair, il s'agit de fortifier le pays et de garantir une sécurité optimale à tous, a déclaré Patrice Talon. Ces actions seront densifiées dans les années à venir, promet le chef de l'Etat.