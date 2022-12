À plusieurs reprises déjà, les ukrainiens et les russes ont échangé un certain nombre de prisonniers. Mais au-delà de cette volonté de coopération, les deux pays ont déjà dénoncé à plusieurs reprises des maltraitances sur leurs soldats détenus. Une situation que la Chine trouve anormale. Dans une déclaration rendue publique il y a quelques heures, le pays de Xi Jinping appelle au respect des droits des prisonniers. Pour rappel, Pékin est un allié de la Russie et a refusé d'appliquer les sanctions mises en place par les occidentaux.

La Chine appelle à respecter pleinement les droits des détenus militaires en Ukraine par toutes les parties au conflit, a fustigé mardi le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Geng Shuang. "Il faut respecter les droits des prisonniers de guerre, a-t-il annoncé à une réunion du Conseil de sécurité. Ils ont droit à un traitement humain et à la protection contre la torture." Pékin salue les échanges de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine, a ajouté Geng Shuang ajoute Tass.