La première dame de l’Ukraine s’est une fois de plus prononcée sur la situation de son pays au cours d’une interview accordée à France Inter dans la matinée de ce jeudi 15 décembre. Olena Zelenska en France depuis quelques jours dans le cadre de la conférence de soutien à l'Ukraine visant à financer la reconstruction du pays a remercié tous les partenaires. Mais elle a profité de la tribune de ce média pour faire remarquer que son pays a toujours besoin de plus d’armes pour se défendre face à la Russie. «Nous avons besoin d'armes, toujours plus», a déclaré la compagne de Volodymyr Zelensky.

«Nous allons pouvoir restaurer nos capacités énergétiques»

Elle a également exprimé toute sa reconnaissance à l’endroit des États partenaires qui ont participé à la mobilisation de plus d'un milliard d'euros de dons pour l’Ukraine. «Nous allons pouvoir restaurer nos capacités énergétiques», avec les fonds mobilisés a annoncé Olena Zelenska qui est revenue sur les conditions actuelles de vie de ses compatriotes. Elle rappelle que l’attaque des installations d’électricité a plongé une bonne partie du pays dans le noir et sans chauffage par ce temps d’hiver. «Les gens doivent se cacher dans les métros et dans les caves, ne peuvent pas planifier leur journée», a-t-elle rappelé.

L'appel du Pape François

Rappelons que les appels à soutenir l’Ukraine se multiplient au cours de ces derniers mois. Le dernier appel dans ce sens vient du souverain pontife. Il a notamment appelé les chrétiens à fêter sombrement la Noël dans le but de soutenir le peuple ukrainien avec les économies. « C'est bien de célébrer Noël et d'organiser des fêtes, mais réduisons un peu le niveau des dépenses de Noël. Passons un Noël plus humble, avec des cadeaux plus humbles. Envoyons ce que nous économisons au peuple ukrainien, qui en a besoin », a déclaré le Pape François à l’occasion de son audience hebdomadaire au Vatican.