Près d’un an après le début de la guerre en Ukraine, les autorités russes adoptent de nouvelles stratégies. A la faveur d’une rencontre avec des milliers de hauts gradés de l’armée russe, Vladimir Poutine ainsi que son ministre de la Défense Sergueï Choïgou ont présenté les objectifs et avancés militaires en vue en 2023. Pour l’homme fort du Kremlin, il est important que son pays continue de développer son potentiel militaire ainsi que la « préparation au combat ».

«Les forces armées et les capacités de combat de nos forces armées augmentent constamment et chaque jour. Et ce processus, bien sûr, nous allons le développer », a-t-il déclaré. « Nous continuerons à maintenir et à améliorer la préparation au combat de notre triade nucléaire », a-t-il annoncé. Ce fut également l’occasion pour le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou de revenir sur les différentes propositions de son département ministériel. Il fait notamment savoir que dans les villes ukrainiennes Marioupol et Berdiansk que sont situées au Sud du pays, des bases navales de soutien seront déployées par l’armée.

Passer à 1,5 million de militaires

«Les ports de Berdiansk et de Marioupol fonctionnent pleinement. Nous prévoyons d'y déployer des bases pour les navires de soutien, les services de secours d'urgence et les unités de réparation navale de la marine », a déclaré l’autorité russe. La question relative à l’augmentation l'effectif des forces armées a également été abordée. Le ministre estime qu’il est nécessaire « d'augmenter l'effectif des forces armées à 1,5 million de militaires ».